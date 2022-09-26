В Воронеже потребовали очистить подвалы для укрытия людей

От управляющих компаний Воронежа потребовали навести порядок в подвальных помещениях многоквартирных домов. Эта информация следует из документа, опубликованного в Сети.

В нем говорится о том, что из подвалов нужно убрать весь мусор, установить там фонари, чтобы люди могли укрыться в них в случае необходимости. Представленный документ подписан руководителем управы Центрального района города. На расчистку подвалов коммунальщикам дали 30 дней.

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