Новости регионов: парад исторических судов состоялся в акватории Невы

Вечером 24 сентября в акватории Невы в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля по случаю Международного дня туризма прошел парад исторических судов. Он задумывался как кульминация проекта, включающего выставку мультимедийных инсталляций на Дворцовой площади, фотовыставку, закрытие мотосезона и музыкальные выступления.

Для зрителей, стоявших на набережных, устроили световые шоу на створках Дворцового моста. Они сопровождались музыкой и пиротехническими эффектами. Исторические корабли и современные яхты не просто проплывали, они словно танцевали на воде. Завершилось шоу необычно – разведенные створки выпустили в воздух струи фонтана, а под этой аркой прошли парусники.

Шоу, но уже природное характера, ждало и жителей Иркутска. Город и окрестности завалило снегом. Снегопад сопровождался сильным шквалистым ветром, который буквально сбивал с ног. Передвигаться по улицам можно было с большим трудом.

Анапа едва не лишилась памятника истории. Древняя каменоломня была обнаружена во время реконструкции автодороги. Она датируется первым веком до нашей эры. Там проводились раскопки, находки из "Поселения строительного" есть во многих музеях России. Однако внезапно на месте раскопок началось индивидуальное строительство, одобренное администрацией Анапы. Ситуацию спасла администрация Краснодарского края. Сейчас стройка прекратилась, памятник древности восстановят.