В Сочи устраняют последствия мощных ливней и ураганного ветра

Сочи приходит в себя после смерчей, ураганного ветра и сильных ливней. На курорте восстановили железнодорожное и авиасообщение. Непогода стала причиной нескольких чрезвычайных происшествий. Так, сильный ветер снес рекламные щиты, которые повредили контактную линию железнодорожной сети. Движение поездов пришлось временно остановить. Кроме того, из-за грозы пять самолетов, летевших в Сочи, перенаправили на запасные аэродромы. Из-за сильных дождей все затопило – многие дороги ушли под воду, и глубокие лужи не могли преодолеть даже внедорожники.

В районе Джубги заметили смерч. Огромная воронка возвышалась над горами.

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