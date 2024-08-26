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26 августа, 08:30

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Новости регионов: штормовое предупреждение продлили в Сочи

Новости регионов: штормовое предупреждение продлили в Сочи

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Туристам в Сочи рекомендовали воздержаться от активного отдыха. На курорте продлили штормовое предупреждение из-за прогнозов синоптиков. Там ожидают ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы могут доходить до 17 метров в секунду. Возможно формирование смерчей над морем, а в горах возросла угроза схода селей.

Тем временем в Кронштадте провели фестиваль "Фортолет". В небо поднялись воздушные змеи в виде осьминогов, драконов. Были и гигантские конструкции: рыжий кот длиной 21 метр, а также геккон размером 27 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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