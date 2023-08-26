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Новости

Новости регионов: сообщения о просроченной гумпомощи в Уссурийске проверит прокуратура

Новости регионов: сообщения о просроченной гумпомощи в Уссурийске проверит прокуратура

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Прокуратура заинтересовалась видео из Уссурийска, где местный житель жалуется на гуманитарную помощь. По его словам, многодетные семьи после наводнения получили просроченные продукты. В администрации города заявили, что это клевета.

После сильных ливней в Приморье был введен режим ЧС. Подтоплено более пяти тысяч домовладений. Также пострадали социальные объекты, урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре. Общий ущерб предварительно оценивают в семь миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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