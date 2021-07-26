Концерт в честь Дня города в Обнинске собрал огромное число зрителей

В Обнинске с размахом отметили День города. Кульминацией стал концерт и красочный салют.

Посмотреть на все это собралась внушительная толпа. Однако никто из зрителей не соблюдал социальную дистанцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.