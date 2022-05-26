17 населенных пунктов остались подтопленными из-за паводка на реке Лена в Якутии

17 населенных пунктов в Якутии остаются подтопленными из-за паводка на реке Лена. В воде оказались больше 280 дворов и 170 жилых домов. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Спасатели МЧС проводят взрывные работы на затороопасных участках. В ближайшие дни ожидается постепенное понижение уровня воды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.