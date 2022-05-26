Жители Красноярского края начали фотографировать ледоход на Енисее, несмотря на опасность

На севере Красноярского края местные жители наблюдают одно из самых эффектных явлений в году – ледоход на Енисее. Глыбы льда с грохотом выползают на берег.

Вокруг них собираются толпы людей. Все хотят сфотографироваться среди этого снежного царства. Но спасатели напоминают, что лед под ногами может в любой момент разойтись из-за сильного течения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.