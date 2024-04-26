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Новости

26 апреля, 23:30

Новости

Москвичам рассказали о новостях в регионах РФ 26 апреля

Москвичам рассказали о новостях в регионах РФ 26 апреля

Новости регионов: гостиница загорелась в Краснодарском крае

Аэропорт Элисты начнет принимать и выпускать самолеты 3 мая

Новости регионов: бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в порту Мурманска

Новости регионов: огонь охватил 2 тыс "квадратов" в кафе Нижнего Тагила

Бочки с нефтепродуктами у железнодорожных путей в Омске удалось потушить

Новости регионов: в Перми выпал снег за неделю до начала мая

Пожар в частной автомастерской потушили в Кузбассе

Густой туман опустился на правый берег Воронежа

Новости регионов: сильный ураган привел к разрушениям в некоторых районах Татарстана

В Санкт-Петербурге местный дворник спас несколько человек во время пожара. Он взобрался по водосточной трубе без какой-либо страховки и помог людям выбраться из окна. В итоге никто не пострадал.

В Архангельской области уровень воды в перешагнул опасную отметку на 12 сантиметров. Вода подтапливает Холмогоры. В округе ввели режим повышенной готовности и подготовили пункт временного размещения.

На подъезде к Костроме на трассе M-8 произошла смертельная авария. Столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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