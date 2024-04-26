Москвичам рассказали о новостях в регионах РФ 26 апреля

В Санкт-Петербурге местный дворник спас несколько человек во время пожара. Он взобрался по водосточной трубе без какой-либо страховки и помог людям выбраться из окна. В итоге никто не пострадал.

В Архангельской области уровень воды в перешагнул опасную отметку на 12 сантиметров. Вода подтапливает Холмогоры. В округе ввели режим повышенной готовности и подготовили пункт временного размещения.

На подъезде к Костроме на трассе M-8 произошла смертельная авария. Столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.