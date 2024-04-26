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26 апреля, 07:45

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Новости регионов: бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в порту Мурманска

Новости регионов: бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в порту Мурманска

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В порту Мурманска нашли немецкую авиабомбу. Снаряд пролежал там со времен Великой Отечественной войны. Как сообщили эксперты регионального МЧС, опасная находка содержала более полутонны взрывчатки. Операция по ее обезвреживанию заняла несколько часов. Сначала спасатели эвакуировали людей из расположенных рядом зданий, а затем бомбу обвязали специальными тросами, погрузили на автомобиль и подорвали на спецполигоне.

Тем временем в Петербурге водитель арендованного Porsche Сayenne решил перелететь на своем автомобиле через Неву по разведенному мосту, однако маневр не удался. Машина врезалась в ограждение и задымилась. Водитель и пассажиры с места происшествия скрылись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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