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26 марта, 07:45

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Новости регионов: экипаж космического корабля "Союз МС-25" прибыл на МКС

Новости регионов: экипаж космического корабля "Союз МС-25" прибыл на МКС

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На Международную космическую станцию пристыковался корабль "Союз МС-25. На его борту находятся российский космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. По планам "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите полгода.

Тем временем жители Дальнего Востока заметили в небе горящий объект. Многие подумали, что над Землей пролетала комета Понса-Брукса. Однако, по словам астрономов, Понса-Брукса находится на расстоянии в 240 миллионов километров от Земли. Предположительно, яркий небесный объект был горящим в атмосфере Земли космическим мусором.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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