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В Сызрани потратили 2 млн рублей на реконструкцию Курской битвы в спортзале

В Сызрани потратили 2 млн рублей на реконструкцию Курской битвы в спортзале

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В Сызрани потратили два миллиона рублей на реконструкцию Курской битвы в спортзале университета. Там использовали бутафорские танки из картона, а выстрелы имитировали хлопками ладоней по обшивке макетов.

Местный депутат Сергей Иванов выступил организатором мероприятия. Он объяснил, что деньги на мероприятие выделили из президентского Фонда культурных инициатив. По его словам, сроки акции сдвинулись, и фестиваль пришлось провести в помещении. Также депутат отметил, что деньги потратили на железные танки, оплату услуг видеооператора, а также на военную форму, которую шили на заказ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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