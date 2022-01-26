В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба

В Геленджике местный хлебозавод в связи с годовщиной снятия блокады Ленинграда запустил акцию "Блокадный хлеб". Пост о продаже нового продукта, рецептура которого приближена к тому, что ели ленинградцы в войну, появился в Instagram компании.

Сначала сообщалось, что хлеб раздают бесплатно, но позже появилась информация, что цена составляет 52 рубля. Акция вызвала в Сети бурю негодования.

Руководство хлебозавода сообщило, что жители Геленджика сами попросили выпустить такую продукцию, но в этом году она в продажу не поступит, чтобы не оскорблять чувства блокадников. Всю партию раздадут желающим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.