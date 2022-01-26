Москвичам рассказали о событиях в российских регионах

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В жилом доме в городе Емва республики Коми провалился пол в квартире. Сначала в ванную вошли три человека, а когда к ним присоединилась соседка, пол не выдержал. Все четверо отделались ушибами. А в местной администрации сказали, что они сами виноваты, так как помещение не рассчитано для массовых мероприятий.
В Санкт-Петербурге кондуктор избила пассажира валидатором за то, что он снимал ее на смартфон. Женщина решила, что именно этот молодой человек выложил ролик с ее участием в TikTok и теперь собирает новый материал. В транспортной компании заявили, что кондуктор уже долгое время работает у них и "характеризуется положительно".
Сергей Шнуров выпустил уже третий за 10 дней клип про коммунальный коллапс в Петербурге. На этот раз трек записан в стиле танцевальной электроники. Ролик состоит из видео падающих на скользких улицах людей. Отдельные фрагменты смонтированы так, как будто прохожие танцуют, а не поскальзываются.
В Томске День студента отметили массовым обливанием. Причем участвовали в празднике все, независимо от возраста и ученой степени. Десятки жителей собрались в одном из дворов в купальных костюмах и с ведрами холодной воды. Не испугал их даже 20-градусный мороз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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