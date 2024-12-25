Новости регионов: в Мурманске подсветили 180-метровую телевышку

В Мурманске включили подсветку на телевышке высотой 180 метров. Она окрашена в сине-красные цвета и посвящена масштабной экспедиции "Безопасная Арктика – 2025". Эти учения организованы МЧС для реагирования на чрезвычайные ситуации в северных регионах.

В Приморье водитель фургона выехал на тротуар и сбил троих подростков. Пострадавших доставили в больницу с ушибами, сотрясением мозга и переломом ключицы.

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