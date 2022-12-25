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Новости регионов: последствия циклона в Приморье и пожар в ночном клубе Владивостока

Новости регионов: последствия циклона в Приморье и пожар в ночном клубе Владивостока

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Приморье продолжает ликвидировать последствия снежного циклона. Удалось восстановить проезд в нескольких районах региона. На некоторых трассах движение возможно лишь по одной полосе, а пассажирские автобусы и большегрузы все еще не пускают.

После пожара в ночном клубе во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В соцсетях сообщили, что для эвакуации был открыт только один выход. Людям приходилось ждать в помещении, которое начало заполняться дымом.

Оригинально решили повеселиться сотрудники одной из коммерческих фирм в Санкт-Петербурге. Обычных конкурсов на новогоднем корпоративе им показалось мало, они решили подшутить над коллегой и закрыли девушку в сейфе. Когда пришло время открыть металлический ящик, выяснилось, что ключей ни у кого нет.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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