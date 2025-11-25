Форма поиска по сайту

25 ноября, 07:45

Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извергаться

Фестиваль "Зима начинается с Якутии" открылся заплывом

Новости регионов: четыре человека погибли в аварии под Иркутском

Новости регионов: в Новосибирске спасли мальчика, который провалился под лед

Трасса Уфа – Челябинск стала непроходимой после ледяного дождя

Новости регионов: магазин с одеждой загорелся в Нижегородской области

Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Новости регионов: дети украли снеговика в Кемерове

Временно закрытые российские аэропорты технически готовы к открытию

Новости регионов: новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области

На Камчатке возможно эксплозивное, то есть очень мощное и взрывное, извержение вулкана Безымянный. Ученые зафиксировали большую активность в районе кратера, которое сопровождалось мощными выбросами газа, пара и раскаленной лавы.

Помимо этого, данные, полученные с околоземных спутников, свидетельствуют о крупной тепловой аномалии над вулканом. Спасатели рекомендуют не приближаться к исполину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

