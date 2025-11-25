Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извергаться

На Камчатке возможно эксплозивное, то есть очень мощное и взрывное, извержение вулкана Безымянный. Ученые зафиксировали большую активность в районе кратера, которое сопровождалось мощными выбросами газа, пара и раскаленной лавы.

Помимо этого, данные, полученные с околоземных спутников, свидетельствуют о крупной тепловой аномалии над вулканом. Спасатели рекомендуют не приближаться к исполину.

