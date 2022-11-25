Жители села несколько часов несли пострадавшего до больницы в Дагестане

Жителям села в Дагестане пришлось нести пациента до врачей несколько километров. Сначала пострадавший гостил у брата, а домой возвращался в темноте, затем он споткнулся и сломал ногу. Быстро получить помощь на месте не удалось, медики не смогли добраться на место происшествия из-за бездорожья.

С утра местные решили сами поработать скорой помощью. Пациента погрузили на носилки и пять километров несли до больницы. Весь путь занял два часа.

Это уже не первый случай, когда сельчанам приходится доставлять больных своими силами. Однако ремонтировать дорогу власти пока не собираются.

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