В Челябинске противников QR-кодов не пустили в здание Заксобрания

В Челябинске десятки жителей пытались прорваться в здание Заксобрания, чтобы принять участие в обсуждении законопроекта о QR-кодах. Видео быстро разлетелись по Сети.

Женщины хватали охранников за руки, пытались ударить по лицу. В итоге людей не пропустили. Власти говорят, что без предварительного уведомления приходить вот так нельзя.

По итогам заседания, депутаты поддержали федеральные законопроекты об использовании кодов в общественных местах, транспорте.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недовольные ограничениями есть всегда, но их меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.