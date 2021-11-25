Мэру Хабаровска внесено представление от прокуратуры из-за плохой уборки снега

Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска из-за плохой уборки снега. В городе были сильные заторы, машины вязли в снегу. За сутки произошло свыше 400 ДТП. Из-за метели жители многих сел остались без света. Накануне бортом Ми-8 была доставлена бригада энергетиков. Они восстановили электричество в нескольких населенных пунктах. Также временно не работала паромная переправа, связывающая остров с материком. Сейчас ее открыли. Из-за снегопадов по-прежнему закрыты для автобусов несколько участков трасс.

В Костромской области в карьере кто-то начал расставлять смертельно опасные ловушки на мотоциклистов. Тросы натянуты на уровне шеи. И мотоциклист может запросто лишиться головы. Прозрачную леску между деревьями почти нельзя заметить. Байкеры собираются заявить о покушении на убийство. Есть подозрения, что тут замешаны жители, которым надоел шум от мотоциклов.

В Краснодаре пассажирка автобуса устроила настоящую истерику из-за просьбы надеть средство защиты на лицо. Женщина поругалась с водителем, а перед выходом стукнула по голове ребенка. Полиция уже ищет героиню ролика. Ей грозит статья о хулиганстве.

Школьницы грелись возле Вечного огня в Елабуге. Судя по кадрам, девочки не собирались делать что-то противозаконное, но в Сети развернулась целая дискуссия по поводу их поведения. Некоторые называли это кощунством, а в местной администрации – хулиганством. И начали искать девочек. Личности уже установили, родителей хотят привлечь к ответственности.

Ветеринары в Новосибирске впервые в мире сделали собаке протезы на все конечности. Моника снова учится ходить после операций. Новые лапки сделаны из титанового сплава. Сначала создали цифровые модели протезов, а потом напечатали их в 3D. Первые шаги еще не очень уверены, но прогресс виден. Примерно через четыре недели собака будет бегать как обычно. После выздоровления Монику ждет новый дом в Лондоне.

Движение на заснеженной трассе "Лена" остановилось из-за стада оленей. Видео публикуют местные жители. Животные несутся вперед, как поезд и на пути у них лучше не стоять. Водителям приходится ждать окончания пробежки чуть ли не по полчаса.