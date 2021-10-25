Россиянам рассказали, в каких регионах нерабочие дни начались раньше

Период нерабочих дней начался в шести российских регионах. Они вводят ограничения чуть раньше, чем остальные из-за сложной ситуации с ковидом. Решение принимали местные власти, оценив эпидобстановку.

Воспользоваться правом решили в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, а также Самарской и Курской областях. Там на вынужденный отдых жителей отправили с 25 октября по 7 ноября включительно.

Ограничения, конечно, коснулись и бизнеса – ресторанов, торговых центров, фитнеса. Руководство регионов надеется, что люди проведут дни дома, чтобы разорвать цепочку заражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.