Период нерабочих дней начался в шести российских регионах

Период нерабочих дней в понедельник, 25 октября, начался в шести российских регионах. Они вводят ограничения раньше, чем остальные, из-за сложной ситуации с коронавирусом. Решение принимали местные власти, оценив эпидемиологическую обстановку.

Воспользоваться правом введения нерабочих дней раньше срока решили в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, а также Самарской и Курской областях. Там на вынужденный отдых жителей отправили с 25 октября по 7 ноября включительно. Ограничения коснулись и бизнеса: ресторанов, торговых центров, фитнеса.

Руководство регионов надеется, что люди проведут дни дома, чтобы разорвать цепочку заражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.