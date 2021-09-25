Из-за непогоды отменили третью сессию свободных заездов "Формулы–1"

13:15
Гроза в Сочи сорвала "Формулу–1". Из-за непогоды отменили третью сессию свободных заездов. Сегодня также из-за ливней решили перенести первую гонку "Формулы–2". Спортсмены делятся видео с автодрома.
Дождь чуть ли не стеной, сверкает молния. В соцсетях люди пишут, что узнали о переносе гонки только на входе. В комментариях пользователи уже продают билеты.
По словам организаторов, все дело в том что из-за нелетной погоды на место не могут прибыть вертолеты. Они нужны для медицинских служб – это обязательно по регламенту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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