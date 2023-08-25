Слет операторов боевых беспилотников "Дронница" открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся слет операторов боевых беспилотников "Дронница". Свыше 45 российских организаций представили там свои разработки. Причем участвуют разные разработчики – от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников.

Как уточняется, основной упор в этом году сделан на темах массированного применения беспилотников, а также использования различных их типов в сочетании друг с другом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.