Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Циклон оставил без света 70 тыс жителей Владивостока

Циклон оставил без света 70 тыс жителей Владивостока

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Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за мощного циклона, который обрушился на город. Вода накопилась почти моментально, пришлось даже эвакуировать два детских сада, рассказали в прокуратуре.

По улицам некоторых районов люди передвигаются вплавь. Те, кто рискнул выйти из дома, делали это сразу в гидрокостюмах. Мэр города Константин Шестаков призвал водителей не выезжать на дороги, а работодателей попросил отпустить сотрудников из офисов. Штормовое предупреждение 25 августа действует по всему Приморью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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