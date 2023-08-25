Циклон оставил без света 70 тыс жителей Владивостока

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за мощного циклона, который обрушился на город. Вода накопилась почти моментально, пришлось даже эвакуировать два детских сада, рассказали в прокуратуре.

По улицам некоторых районов люди передвигаются вплавь. Те, кто рискнул выйти из дома, делали это сразу в гидрокостюмах. Мэр города Константин Шестаков призвал водителей не выезжать на дороги, а работодателей попросил отпустить сотрудников из офисов. Штормовое предупреждение 25 августа действует по всему Приморью.

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