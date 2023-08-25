Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Туризм

Новости регионов: начало учебного года в Приморье могут отложить из-за непогоды

Новости регионов: начало учебного года в Приморье могут отложить из-за непогоды

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Начало учебного года в Приморье могут отложить. Дело в том, что продолжительные ливни привели в негодность здания, где недавно закончили ремонт и шли последние приготовления ко Дню знаний. За несколько часов там выпала почти половина августовской нормы дождей.

Туристы пожаловались на нехватку придорожных отелей на юге России. Людям, которые возвращаются с черноморских курортов, приходится ночевать в машинах или же соглашаться на не комфортные номера по высоким ценам. Причем на поиск свободных мест может уйти несколько часов. В Ассоциации туроператоров России пообещали решить проблему. Так, в течение пары лет у дорог планируют возвести модульные отели. Как ожидается, стоимость размещения составит от одной тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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