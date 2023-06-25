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Происшествия

Новости регионов: спасатели закончили этап разминирования баржи в Балтийском море

Новости регионов: спасатели закончили этап разминирования баржи в Балтийском море

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июня

Спасатели закончили этап разминирования баржи в Балтийском море, которое затонуло еще во время Великой Отечественной войны. Вся работа идет почти четыре года. В этот раз сотрудники МЧС провели под водой 400 часов и обезвредили более 16 тысяч взрывоопасных предметов. Правительство края вручило водолазам благодарственные письма.

Крупный пожар потушили в ночь на 25 июня в Судаке. Задействовали почти 70 человек и 15 единиц техники. Там поздно вечером загорелось одно из кафе. Огонь быстро распространился по помещениям одноэтажного здания, которые выгорели полностью. Ликвидировать пламя удалось спустя несколько часов. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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