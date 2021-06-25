Роспотребнадзор предписал ресторанам в Ялте перейти на одноразовую посуду

Рестораны и кафе в Ялте переходят на одноразовую посуду. Такое распоряжение дал Роспотребнадзор.

После наводнения в городе сильно загрязнилась вода, из крана пить нельзя. Для питья и приготовления пищи рекомендуют бутилированную воду. В городе будут проводить дезинфекцию водопроводов. Купание в море пока запрещено.

Мощнейший циклон обрушился на Крым 17 июня. Среди наиболее пострадавших городов – Ялта. Расчищать улицы от потопа помогают военные, а горожане поддерживают солдат – приносят воду и сладости в благодарность за помощь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.