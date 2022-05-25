В среду, 25 мая, в Петербурге на воду спустят рыболовное судно "Капитан Брейхман". Корабль строили два с половиной года. Теперь за ним будет ухаживать экипаж из 70 человек.

Ожидается, что судно будет вылавливать до 150 тонн рыбы в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



