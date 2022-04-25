Геленджик накрыла пыльцевая буря. В таком количестве она появилась из-за того, что в городе не было дождя несколько дней.

Пыльца повсюду – на машинах, окнах и даже одежде тех, кто оказался в эпицентре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.