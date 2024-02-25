Туристы наводнили сочинские горнолыжные курорты

Множество туристов со всей страны спешат успеть покататься на лыжах и сноубордах в последние зимние дни на горнолыжных курортах Сочи. Там вырастают большие очереди, в том числе из-за нарушителей. Так, Роза-Хутор закрыл один из подъемников из-за тех, кто намеренно выкатывается за пределы маркированных трасс.

Тем временем под Ялтой замерз водопад Су-Учхан. Минусовая температура превратила стометровый поток в ледяные глыбы и сосульки.

Кроме того, на песчаный берег Курильских островов выбросило большую акулу. Длина хищника составила более двух метров. На месте уже побывали специалисты местного заповедника. Они сделали фотографии, провели замеры, взяли необходимые пробы зубов и кожи, после чего установили, что акула принадлежит к семейству сельдевых. Также сообщается, что у хищницы на берегу могли появиться акулята, но об их судьбе ничего не известно.

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