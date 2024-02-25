Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 09:30

Новости

Туристы наводнили сочинские горнолыжные курорты

Туристы наводнили сочинские горнолыжные курорты

В Свердловской области произошел пожар в торговом павильоне

В Луганске рассказали, как Москва помогает восстанавливать разрушенные соцобъекты

Возгорание после падения летательного аппарата в Краснодарском крае потушили

Летательный аппарат упал в Краснодарском крае

Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике

Пожар на складе ликвидировали в Новосибирске

Новости регионов: в Петербурге поймали подозреваемых в убийстве водителя юриста

Новости регионов: Лазарев помог найти жилье пожилой поклоннице из Сыктывкара

Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами

Множество туристов со всей страны спешат успеть покататься на лыжах и сноубордах в последние зимние дни на горнолыжных курортах Сочи. Там вырастают большие очереди, в том числе из-за нарушителей. Так, Роза-Хутор закрыл один из подъемников из-за тех, кто намеренно выкатывается за пределы маркированных трасс.

Тем временем под Ялтой замерз водопад Су-Учхан. Минусовая температура превратила стометровый поток в ледяные глыбы и сосульки.

Кроме того, на песчаный берег Курильских островов выбросило большую акулу. Длина хищника составила более двух метров. На месте уже побывали специалисты местного заповедника. Они сделали фотографии, провели замеры, взяли необходимые пробы зубов и кожи, после чего установили, что акула принадлежит к семейству сельдевых. Также сообщается, что у хищницы на берегу могли появиться акулята, но об их судьбе ничего не известно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика