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Новости

25 января, 08:15

Новости

Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации

Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации

Режим "черного неба" продлили в Хакасии

Автобус сбил пешеходов в Санкт-Петербурге

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Москва 24 составила подборку актуальных тем и событий в российских регионах. Так, самолет авиакомпании "Азимут" рано утром 25 января подал сигнал бедствия. Он следовал из Уфы в Омск и успел пробыть в воздухе около 20 минут. По данным сервиса Flightradar, экипаж сообщил об ошибке, которая означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту. В итоге рейс вернулся в Уфу и благополучно совершил посадку.

Тем временем в Хакасии в пятый раз продлили режим "черного неба" из-за выбросов в воздухе, в Санкт-Петербурге рейсовый автобус сбил пешеходов на тротуаре, а на Сахалине действует режим ЧС из-за метели, ветра и опасности лавин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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