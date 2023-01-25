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25 января, 19:45

Политика

Новости часа: более тысячи домов и соцобъектов подключены к отоплению в Мариуполе

Новости часа: более тысячи домов и соцобъектов подключены к отоплению в Мариуполе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи домов и соцобъектов подключены к отоплению в Мариуполе. Об этом рассказало правительство ДНР.

Владимир Путин включил защиту культурного суверенитета РФ в число целей госполитики в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ЛНР в 2023 году планируется восстановить более 700 объектов. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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