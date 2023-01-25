Новости часа: более тысячи домов и соцобъектов подключены к отоплению в Мариуполе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более тысячи домов и соцобъектов подключены к отоплению в Мариуполе. Об этом рассказало правительство ДНР.

Владимир Путин включил защиту культурного суверенитета РФ в число целей госполитики в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ЛНР в 2023 году планируется восстановить более 700 объектов. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.