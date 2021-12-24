Новогодний салют запретили в Петербурге из-за ситуации с COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

При этом, как подчеркнул вице-губернатор, вместо салюта в этом году акцент решили сделать на украшении города, а также создании многочисленных катков.

Кроме того, в праздники в разных районах Петербурга пройдут небольшие развлекательные мероприятия. Что касается театров и музеев, то они будут работать в прежнем режиме, то есть по QR-кодам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.