В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси

С 2022 года в Тюменской области иностранцам будет запрещено работать водителями такси и общественного транспорта. В пресс-службе губернатора решение объяснили желанием повысить безопасность перевозок.

Кроме того, власти указали на особенности рынка труда в регионе – в приоритете дать работу гражданам России. Запреты на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок вводятся в Тюмени с 2015 года. Однако раньше они не распространялись на такси, речь шла об общественном транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



