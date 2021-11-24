В Чувашии собираются выдавать QR-коды тем, кто переболел бессимптомно

В Чувашии протестировали алгоритм оформления QR-кодов жителям с высоким титром антител. При этом отметок о заболевании в системе нет. В пресс-службе правительства говорят, что испытания прошли успешно. Если Роспотребнадзор и Минздрав разрешат, то начнут и выдачу сертификатов.

По планам, тестировать жителей будут в двух лабораториях, а решение – выдавать или нет код – примет врачебная комиссия.

Система QR-кодов работает в Чувашии с 11 октября. Все социальные, культурные учреждения, кафе и рестораны принимают клиентов только с сертификатами о вакцинации, либо со справками о высоком титре антител. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.