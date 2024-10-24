Новости регионов: в Якутии начали строить мост через реку Лену

В Якутии стартовал масштабный проект по возведению моста через реку Лену. Подобные сооружения никогда ранее не строились в условиях вечной мерзлоты. Мост будет возведен по вантовой технологии и его протяженность с автомобильными подходами составит 14,5 километра. Объект соединит Транссибирскую магистраль с Северным морским путем и значительно улучшит транспортную доступность для жителей Якутска, которые пока могут пересекать реку только на пароме.

В Новочеркасске, расположенном в Ростовской области, четверть населения города осталась без питьевой воды из-за серьезной аварии на водопроводе. В результате происшествия водоснабжение прекратилось в Промышленном районе, где проживает 42 тысячи человек. По предварительным оценкам специалистов, на устранение поломки потребуется около суток. В настоящее время в районе организован подвоз воды автоцистернами.

В Челябинской области власти объявили о намерении помочь многодетным семьям приобрести автомобиль, начав прием заявок на получение субсидий. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, субсидии составят 70% от стоимости машины, но не превысят полутора миллионов рублей. Право на получение помощи имеют только семьи с восемью и более детьми.

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