В Сургуте у входа в магазин вместо кнопки вызова для инвалидов повесили ее изображение

В Сургуте у входа в магазин "Рукодельница" вместо настоящей кнопки вызова персонала для инвалидов повесили ее изображение. Также на листе под рисунком есть надпись якобы шрифтом Брайля. Только он не рельефный, а нарисованный.

В магазине пояснили, что настоящую табличку со шрифтом Брайля и кнопкой вызова персонала вырвали хулиганы. Поэтому сотрудники "Рукодельницы" решили временно повесить своеобразный муляж. В магазине пообещали, что табличку скоро восстановят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.