В Оренбургской области полицейский скрутил женщину, которая вошла в магазин без маски

В Оренбургской области на станции Сырт полицейский скрутил женщину, которая вошла в магазин без медицинской маски. Она надела средство защиты, когда ей предложили пройти в отделение, но этого оказалось недостаточно.

Полицейский решил во что бы то ни стало составить протокол. Он проявил небывалую настойчивость, несмотря на крики покупателя и комментарии сотрудников магазина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.