В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что особый режим будет действовать до 7 сентября.

Он попросил жителей быть бдительными и сообщать полицейским о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках. Желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.