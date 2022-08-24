Вулкан Эбеко мощно выбросил столб пепла. Кадры сняли на Курильских островах. Последний раз он извергался десять лет назад.

Проснулся Эбеко в 2016 году и с тех пор регулярно стал рассыпать по окрестностям пепел. Рекордную высоту зафиксировали в августе 2018 года. Тогда столб поднялся на шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.