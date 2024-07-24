Новости регионов: автомобильный мост размыло в Иркутской области

В Иркутской области в районе Нижнеудинска из-за сильных дождей размыло автомобильный мост. Переправа была на ремонте, движение по аварийному участку ограничили, но водитель грузовика решил проехать. В итоге машину унесло потоком вместе с пролетом моста. Мужчина успел выбраться из кабины, никто не пострадал.

Тем временем в Удмуртии сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого оказался 10-летний ребенок, а его пассажирами были дети от 2 до 15 лет. Мальчик одолжил отцовскую машину, чтобы покатать сестру, брата и своих друзей. Позже выяснилось, что ключи от машины ребенок взял с разрешения отца.

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