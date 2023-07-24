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Экономика

Новости часа: особые меры безопасности примут во время саммита "Россия – Африка"

Новости часа: особые меры безопасности примут во время саммита "Россия – Африка"

Новости часа: ЦОДД призвал водителей быть внимательными за рулем во время дождя

Четырехметровая стена обрушилась на припаркованные автомобили в Кисловодске

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Крым

Гидроцикл влетел в группу пловцов в Нижнем Новгороде

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Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во время саммита "Россия – Африка" в Петербурге примут особые меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В России ужесточаются требования к маркировке товаров знаками "био" и "эко". Согласно подписанному президентом закону, эти обозначения с 1 сентября 2024 года будут наносить только на сертифицированную органическую продукцию.

В метро выпустили тематические билеты в честь 100-летия НИИ имени Склифосовского. Помимо прочего, на Тверском бульваре для москвичей и гостей столицы открыли посвященную НИИ выставку о его истории.

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