Новости часа: особые меры безопасности примут во время саммита "Россия – Африка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во время саммита "Россия – Африка" в Петербурге примут особые меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В России ужесточаются требования к маркировке товаров знаками "био" и "эко". Согласно подписанному президентом закону, эти обозначения с 1 сентября 2024 года будут наносить только на сертифицированную органическую продукцию.

В метро выпустили тематические билеты в честь 100-летия НИИ имени Склифосовского. Помимо прочего, на Тверском бульваре для москвичей и гостей столицы открыли посвященную НИИ выставку о его истории.