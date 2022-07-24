Новости регионов: пожар в Санкт-Петербурге и наводнение в Краснодаре

В Санкт-Петербурге горит пристройка к деревообрабатывающему цеху. Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. На место уже прибыли 45 спасателей. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Заммэра Вилючинска в Камчатском крае слетела на своем внедорожнике в воду с городского пирса. Елену Бойчук вытащили из тонущей машины прохожие. Помощь на месте также оказывали спасатели.

От наводнений вместе с Сочи страдает Краснодар. В городе затопило улицу вблизи стадиона. Самые смелые краснодарцы решили искупаться в потоках воды. На некоторых участках дорог машины в буквальном смысле поплыли. Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.