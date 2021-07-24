На Кубани разбился частный экскурсионный автобус

Автобус, который разбился на Кубани, не был зарегистрирован как туристический. Его водитель оказался частником. Его нанял профсоюз предприятия, работники которого отправились в поездку.

Утром этот автобус съехал в кювет на повороте горной дороги и опрокинулся на бок. Авария случилась в Апшеронском районе. Сейчас там продолжается спасательная операция. Работают более 20 спасателей и спецтехника. В ДТП погибли два пассажира: мужчина и женщина. Всего в медучреждения доставили 20 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В прокуратуре назвали предварительные причины аварии, там считают, что у автобуса на повороте отказали тормоза.

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