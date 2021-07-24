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Происшествия

13:15

На Кубани разбился частный экскурсионный автобус

регионы происшествия ДТП видео Станислав Кулик

Автобус, который разбился на Кубани, не был зарегистрирован как туристический. Его водитель оказался частником. Его нанял профсоюз предприятия, работники которого отправились в поездку.

Утром этот автобус съехал в кювет на повороте горной дороги и опрокинулся на бок. Авария случилась в Апшеронском районе. Сейчас там продолжается спасательная операция. Работают более 20 спасателей и спецтехника. В ДТП погибли два пассажира: мужчина и женщина. Всего в медучреждения доставили 20 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В прокуратуре назвали предварительные причины аварии, там считают, что у автобуса на повороте отказали тормоза.

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