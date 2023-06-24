Оперштаб Кубани опроверг сообщения о планах захвата Краснодара бойцами ЧВК "Вагнер"

Оперштаб Кубани опроверг сообщения о планах захвата Краснодара силами бойцов ЧВК "Вагнер". Отмечается, что ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, чрезвычайных происшествий в краевой столице и ее пригородах не зафиксировано.

ЦИК РФ выразил поддержку Владимиру Путину и обратился к соотечественникам с призывом и дать жесткий отпор предателям Родины. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.