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14:15

Безопасность

Воронежский губернатор попросил не поддаваться на провокации и незаконные призывы

Воронежский губернатор попросил не поддаваться на провокации и незаконные призывы

Движение по Москве-реке в столице временно приостановили

Движение по Крымскому мосту перекрывать не планируют

Фестивали ко Дню молодежи не стали отменять в большинстве регионов РФ

Власти заявили, что обстановка на Кубани остается стабильной

Нефтебаза загорелась в Воронежской области

Спасатели оказывают помощь водителям на трассах Ростовской области

В Запорожской области сообщили о стабильной ситуации в регионе

Движение на всех выездах на трассу М-4, расположенных в Липецкой области, ограничили

В Белгородской области рассказали об усилении контроля за въездом на территорию региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил не поддаваться на провокации и незаконные призывы. Сообщение передает ТАСС.

В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщает Роскомназдор.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил военным органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных. Сообщение передает РИА Новости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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