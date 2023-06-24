Воронежский губернатор попросил не поддаваться на провокации и незаконные призывы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил не поддаваться на провокации и незаконные призывы. Сообщение передает ТАСС.

В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщает Роскомназдор.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил военным органам СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных. Сообщение передает РИА Новости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.