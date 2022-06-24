В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за мощных ливней

В Сочи в данный момент облачная погода и небольшой дождь. Это видно на городской камере. Там на день продлили штормовое предупреждение из-за разгула стихии.

Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. Синоптики предупредили, что еще как минимум три дня эта ситуация сохранится.

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