Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлен до 8 июля. О таком решении сообщил губернатор региона.

Уровень опасности продлили из-за того, что украинские силовики обстреливают города Донбасса. Кроме того, при обстреле украинскими военными населенных пунктов Стаханов и Брянка повреждены дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.