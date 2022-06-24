Музыкальный фестиваль "Дикая мята" открылся в Тульской области

В предстоящие выходные москвичи могут отправиться в Тульскую область на "Дикую мяту". Это один из главных музыкальных фестивалей лета.

Помимо музыки, там будут бесплатные занятия йогой, посиделки у костра и много других активностей, а также отличный фуд-корт. Билеты стоят 2 750 рублей. За парковку и место в палаточном лагере придется платить дополнительно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

